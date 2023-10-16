Директор ФБР назвал эскалацию в Израиле прямой угрозой для безопасности США

ФБР: эскалация в Израиле приводит к росту угроз безопасности США

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй предупредил о росте угроз безопасности США на фоне эскалации в Израиле.

"В этой напряженной обстановке мы, без сомнения, наблюдаем рост числа сообщаемых угроз", - заявил Рэй на конференции международной ассоциации глав полиции в Сан-Диего. Выдержки из его выступления приводятся на сайте ФБР.

Рэй также призвал страны-партнеры США сохранять бдительность и подчеркнул недопустимость преследования членов той или иной общины по религиозному признаку, добавив, что ФБР продолжит бороться с подобными угрозами.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.