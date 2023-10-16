Армия Израиля против подземного города: с какими сложностями сопряжена наземная операция

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Положение на Ближнем Востоке обостряется: к берегам Израиля прибыла авианосная группа США, а в самом Израиле армия заканчивает подготовку к наземной операции в секторе Газа.

На эту тему беседует наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов с академиком Сергеем Роговым и научным руководителем военно-политических исследований Института США и Канады генерал-майором в отставке Павлом Золотаревым.

Зачем к берегам Израиля прибыл авианосец США?

Корр.: Прибытие авианосной группы США к берегам Израиля с морской пехотой на борту - это предупреждение, что США могут непосредственно вмешаться в военный конфликт?

Рогов: Да, это предупреждение, но только не о возможности непосредственного участия США в военной операции, а скорее Ирану, чтобы он не вмешивался в войну между Израилем и палестинцами сектора Газа. Я думаю, что США таким образом демонстрируют готовность нанести удар по ядерным объектам Ирана. Конечно, это серьезно.

Золотарев: Вне всякого сомнения, авианосная группировка США прибыла к берегам Израиля не для того, чтобы наносить удары, участвуя в военных действиях. Может быть, в политическом плане речь действительно идет, в первую очередь, о предупреждении Ирану. Но вместе с тем это и предупреждение лидерам "Хезболлы" и Ливана - не вмешиваться в конфликт. Дело в том, что "Хезболла" имеет огромный военный потенциал и расположена близко к Израилю.

Для уничтожения "подземного" города в секторе Газа нужна спецтехника из США

Корр.: Как, по вашему мнению, может проходить наземная операция армии Израиля в Газе?

Золотарев: Хотя ход подготовки наземной операции израильских вооруженных сил в секторе освещается довольно подробно, но все равно, мало кто берется прогнозировать ее ход. Если не вникать в конкретные вопросы, то можно сказать, что самой большой проблемой для Израиля станут подземные сооружения в этом анклаве. Их еще называют сооружениями второго города! (Это подземные укрытия, где могут разместиться до 15 тысяч человек, туннели, по которым идет контрабанда и переправляется оружие, склады военной техники и мастерские по их ремонту - ИФ).

Грубо говоря, чтобы "выкуривать" из этого подземного города размещенных там людей, нужна соответствующая техника, а не танки и бронетехника. Просто пытаться их вводить в сектор - это и малопродуктивно, и приведет к колоссальным потерям. Я имею в виду потери бронетехники: в Израиле она сделана так, что в случае ее разрушения люди могут остаться живыми. Но все равно - большие потери неизбежны. Поэтому трудно сейчас сказать, как израильтяне планируют проведение этой операции.

Судя по отдельным выступлениям, в том числе специалистов из Израиля, можно предположить, что они намерены взять определенную паузу, так как ожидают прибытия из США некоторых специальных технических устройств. Эта техника будет предназначена для борьбы с людьми именно в этих подземных сооружениях.

Корр.: Откуда у американцев такая техника?

Золотарев: У американцев много разных разработок военной техники. Наверное, что-то есть и для таких надобностей. Во всяком случае, если это прозвучало из уст израильских военных, значит, у США есть то, что израильской армии нужно.

Корр.: В Афганистане, насколько я помню, американцы "выкуривали" из пещер вооруженные отряды талибов путем мощных наземных взрывов.

Золотарев: Но вряд ли такие взрывы возможны в Газе. Мне очень сомнительно.

Наземная операция - это отвлечение от провала в первые дни?

Корр.: Некоторые израильские политологи и журналисты считают, что наземная операция - это скорее стремление израильских политиков и военных руководителей отвлечь внимание жителей страны от потрясающего проигрыша, если не сказать позора, в первые дни войны. Есть даже предположение, что реально наземная военная операция не сможет привести к уничтожению руководителей ХАМАС, в первую очередь военных, которых уже в секторе нет, да и самих боевиков тоже.

Золотарев: Я не уверен, что их там нет. Куда же они могли испариться? Сегодня было сообщение об уничтожении одного из лидеров хамасовцев, по крайней мере, руководителя воздушной части операции. Значит, кто-то там остается. И потом, руководители - это руководители, но дело в том, что у ХАМАС силы распределены по ячейкам, которые могут действовать достаточно самостоятельно. Это так называемая сетевая структура. Поэтому, если даже убрать руководство, то это не значит убрать, сломать всю систему.

Этап наибольших жертв в Газе, возможно, уже прошел

Корр.: Есть опасения, что количество пострадавших и убитых мирных жителей в Палестине будет таким большим, что это повернет внимание общественности, в первую очередь международной, от зверств боевиков ХАМАС к гибели мирных жителей в Газе.

Золотарев: Я думаю, что в Израиле это прекрасно понимают. И судя по выступлению самих специалистов из Израиля, они понимают, что все время проигрывают на информационном фронте. Мало того, что в мире достаточно большое количество антисемитских сил, плюс поддержка мусульман, которые будут реагировать по принципу "наших бьют"! И таких немало, очень немало. И если еще будут неоправданные жертвы, то конечно, это будет не на пользу авторитету Израиля. А израильтяне в этом плане работают слабо. Тем более с учетом этой ситуации. И они сами это признают. И по всей видимости, они прекрасно понимают опасность слишком большого количества жертв среди мирного населения. Поэтому можно предположить, что этап наибольших жертв среди хамасовцев был до наземной операции во время бомбовых ударов.

Дальше, я думаю, они будут действовать осторожнее. Именно на это направлена наземная операция. Другое дело, как они ее будут проводить? Здесь я ничего не могу сказать. Уж очень сложные перед ними встанут задачи: "выкуривать" этих людей.

Корр.: А как быть с тем жителями, а их миллион человек, которые рванутся на юг, туда, где их никто не хочет принимать, Египет в том числе?

Золотарев: К сожалению, это не новая ситуация - не хотят принимать. Те, кто еще раньше и даже давно переселился в соседние государства, они там живут, по сути, на птичьих правах. Сколько лет они там живут - столько они не являются гражданами этой страны. У них статус беженцев. Ушли они из города Газа, не куда-то и к кому-то, а к счастью для себя, ушли непосредственно из-под ракетно-бомбовых ударов.

После взятия города Газа обстрела жителей не будет?

Корр.: Можно считать, что наземная операция будет проходить до города Газа, и тот, кто прошел дальше, уже не подвергнется обстрелу?

Золотарев: Я думаю, что убежавших дальше города обстреливать не будут. Задача армии - решать вопрос с подземными сооружениями. Что касается выявления боевиков среди мирных жителей - это дело специальных сил. Эта работа будет вестись уже выборочно и не входит в задачу армейской операции.

Переговоры неизбежны

Корр.: Как вы считаете, после окончания наземной операции встанет вопрос о переговорах?

Золотарев: Я думаю, что они просто неизбежны. Видимо, старое территориальное деление уже не останется, и даже если останется, то все равно о нем придется вести переговоры. Например, со стороны экспертов Израиля звучат определенные предложения оборудовать границы по-другому. Это должна быть полоса безопасности, а не просто стена. Причем полоса безопасности за счет территории сектора Газа, а не за счет израильской. Значит, в любом случае, вопросы границы будут решаться.

Даже если оставлять границы в той конфигурации, которая была, без переговоров не обойтись.