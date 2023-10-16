На Украине признали, что ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю к концу года

Страна не обладает достаточным количеством ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Украина не обладает достаточным количеством ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Вооруженным силам Украины (ВСУ) вряд ли удастся выйти к Азовскому морю к концу года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Я думаю, что это крайне маловероятно", - сказал Костенко, отвечая на вопрос, считает ли он реалистичным выход к Азовскому морю до конца года. "На мой взгляд, у нас недостаточно средств для достижения целей, которые мы поставили перед собой перед началом контрнаступления. Я имею в виду не только артиллерию или танки", - продолжил он. Для наступления, по мнению Костенко, Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений.

"Но у нас их гораздо меньше. Нам также не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня", - признал секретарь комитета Верховной рады. Комментируя поставки западного оружия Украине, Костенко заявил, что зачастую техника является устаревшей и не позволяет ВСУ добиться желаемых успехов. "На данный момент мы получили около 60 танков Leopard и 12 Challenger. <...> Однако Leopard 1 - это танк 1960-х годов, который легко уничтожить. Неплох, но и ненамного лучше Т-72. Если мы не получим более качественное оружие, нам понадобится численное превосходство", - констатировал секретарь комитета Верховной рады.

"Доставленной техникой мы не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", - пояснил он, добавив, что "не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. 13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление можно считать завершенным, российские войска уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям по всему фронту.