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Интерфакс-АВН

Путин заявил о попытках США втянуть Европу в свое противостояние с Китаем

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - США начали борьбу с Китаем и пытаются втянуть в это противостояние страны Европы, которые не стремятся портить отношения с Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в telegram-канале журналиста, он прокомментировал предположение о том, что западные политики могут начать обвинять Москву и Пекин в создании некоей общей оси.

"Это они все время ось создают. Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", - отреагировал Путин.

В частности, он напомнил, что на минувшем саммите НАТО летом текущего года говорилось о том, что альянс уже приобретает азиатское измерение.

"Они, то есть, сами вступили в борьбу с Китайской Народной Республикой. При чем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются. Встав на эту тропу, они подтаскивают туда европейцев", - продолжил Путин.

При этом он отметил, что "европейцы не хотят ссориться с Китаем".

В частности, Путин обратил внимание на рост товарооборота между КНР и странами Европы, который, по его словам, превосходит даже темпы увеличения торговли между Пекином и Москвой.

"Они не хотят портить отношения с КНР. Американцы их туда толкают", - добавил он.

Кроме того, продолжил Путин, США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые союзы, в частности AUKUS (Австралия, Великобритания, США - ИФ).

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