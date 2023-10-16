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ТАСС

Министр финансов Украины заявил об усталости партнеров от помощи Киеву

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Alina Smutko

Сергей Марченко обвинил Запад в слабости

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Западные партнеры начинают уставать от темы помощи для Киева и хотели бы вовсе забыть о ведущихся боевых действиях. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, обвинив Запад в слабости.

"Я вижу большую усталость, вижу большую слабость среди наших партнеров", - сказал он в интервью агентству Reuters, отметив, что чиновники на Западе "хотели бы забыть" о продолжающихся боевых действиях.

Марченко, который находился в Марракеше, где проходила выездная сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка, признал, что Украине сейчас приходится прилагать "вдвое больше усилий, чтобы убедить партнеров оказать поддержку", по сравнению с предыдущей апрельской встречей.

По словам украинского министра, на позицию партнеров повлиял "геополитический сдвиг и внутриполитический контекст в разных странах", в частности запланированные выборы в США и странах ЕС.

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада приняла поправки к бюджету на текущий год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд. В октябре Минфин страны сообщил, что с начала этого года Киев получил от Запада в виде грантов кредитов $33,8 млрд. Еще одним источником финансирования стали облигации внутреннего государственного займа, которые позволили привлечь $11,8 млрд.

Сейчас в парламенте обсуждается проект бюджета на следующий год, в котором предусмотрен дефицит в объеме $42 млрд. При этом глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что на данный момент Киеву удалось получить от Запада "относительные гарантии" покрытия только трети этой суммы. Он добавил, что предоставляемое партнерами финансирование сильно зависит от их внутриполитической ситуации. 

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