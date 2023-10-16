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ТАСС

Космическая станция Aditya-L1 достигнет конечной точки в середине января 2024 года

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Aditya-L1
Aditya-L1.
Источник изображения: .ytimg.com

Аппарат уже начал сбор научных данных о солнечном ветре

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 достигнет точки Лагранжа L1, с которой будет вести наблюдения за Солнцем, к середине января 2024 года. Об этом заявил глава космического агентства Шридхара Паникер Сомнатх.

Первая индийская автоматическая станция по исследованию Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября, спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. Аппарат уже начал сбор научных данных о солнечном ветре.

"Путь от Земли до точки Лагранжа L1 занимает почти 110 дней. Поэтому аппарат достигнет ее к середине января", - цитирует Сомнатха агентство ANI.

По его словам, после этого станция приступит к полноценным наблюдениям за Солнцем.

Также глава ISRO сообщил, что космическое агентство планирует серию испытаний в рамках подготовки первой индийской пилотируемой миссии "Гаганьян". Первое состоится 21 октября, как и сообщалось ранее. ISRO запустит обитаемый модуль на высоту 11-14 км с последующим возвращением. Даты еще минимум трех запланированных испытаний не уточняются. Изначально планировалось, что миссия будет запущена в 2022 году, в настоящее время ориентировочными сроками называются 2024-2025 годы.

Точками Лагранжа названы определенные позиции в системе из двух космических тел, в которых благодаря отсутствию воздействия каких-либо иных сил, кроме гравитации первых двух, третье тело может оставаться неподвижным относительно этих тел. Явление было открыто в 1772 году математиком Жозефом Луи Лагранжем, в честь которого оно и было впоследствии названо. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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