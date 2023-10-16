Путин заявил о подготовке Киевом новых наступательных операций на отдельных участках

Президент отметил, что Россия отреагирует на это соответствующим образом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал Путин.