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ТАСС

Путин заявил о подготовке Киевом новых наступательных операций на отдельных участках

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Источник изображения: Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент отметил, что Россия отреагирует на это соответствующим образом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал Путин. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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