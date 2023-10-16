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В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Российские истребители пятого поколения Су-57 наносили удары по целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О применении самолета рассказал военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с изданием «Царьград».

«Обеспечиваем максимальную скрытность от средств ПВО — ни радиолокационные средства стран НАТО, ни вооруженные формирования Украины эти самолеты не обнаружили, в том числе когда даже действовала четверка. Они нанесли высокоточные удары по значимым целям и незамеченными вернулись на базы», — сказал он, добавив, что примерно через месяц в Минобороны России сообщили, что Су-57 отлично показал себя.

Эксперт отметил, что Су-57 обладает малозаметностью и может нести различное вооружение, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы.

Ранее в октябре американский журнал Military Watch писал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. К преимуществам самолета отнесли ракету класса «воздух-воздух» Р-37М.

В сентябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны России серийные истребители Су-35С поколения 4++ и Су-57. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний.

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