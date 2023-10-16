Китай запустил спутник дистанционного зондирования серии Yunhai

Аппарат успешно вышел на запланированную орбиту

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Китай запустил спутник дистанционного зондирования Yunhai-1 04 star. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Пуск был произведен с космодрома Цзюцюань в 08:54 (03:54 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2D. Спутник успешно вышел на запланированную орбиту.

Спутники этого типа в основном используются для наблюдения за атмосферой и океанами, космической средой, предупреждения стихийных бедствий, а также проведения научных экспериментов, говорится в сообщении.

Это 491-й пуск ракет серии Changzheng.