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Ростех

Ростех досрочно направил в войска новейшую систему минирования «Земледелие»

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Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий

Ростех досрочно отправил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

В состав «Земледелия» входят боевая машина на колесном шасси повышенной грузоподъемности с колесной формулой 8*8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин.

Боевая машина обеспечивает доставку контейнеров с инженерными боеприпасами на огневую позицию и механизированное развертывание системы. Техника позволяет автоматизированно вести подготовку и ввод данных полетного задания, а также параметров самоликвидации мин. Кроме того, ИСДМ способна в автоматическом режиме осуществлять залп по расчетным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

«Специальная военная операция и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. «Земледелие» может с высокой скоростью устанавливать «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных районах. При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий. Что немаловажно, «Земледелие» повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», – отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

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