"Загнали ситуацию в стратегический тупик". Арестович назвал ошибки ВСУ и призвал сменить президента

Арестович назвал бои ВСУ за Бахмут стратегической ошибкой
ВСУ совершили на фронте две стратегические ошибки: сконцентрировались на боях за Бахмут (Артемовск) и не выстроили крупные фортификационные сооружения на всех участках обороны. Такое мнение высказал экс-советник офиса президента Украины Арестович. По его мнению, ВСУ оказались в тупике на фронте. Он также считает, что ситуацию могли бы изменить перевыборы президента страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».
Первая ошибка
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) назвал две главные ошибки ВСУ на поле боя, которые "загнали ситуацию в стратегический тупик".
Первая ошибка - это концентрация войск и техники ВСУ в боях за Бахмут.
По мнению экс-советника офиса Зеленского, при прорыве на юге ВСУ получили бы стратегический успех в политическом, моральном и военном смысле. Он назвал такой исход катастрофой для Кремля.
При этом взятие Бахмута обратно, по словам Арестовича, не даст ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха.
Вторая ошибка
Отсутствие крупных оборонительных сооружений на всех участках поля боя, он назвал второй стратегической ошибкой ВСУ.
Эти ошибки о распределении военных усилий, по мнению бывшего советника офиса Зеленского, допустило не военное руководство страны, а политическое. Он подчеркнул, что за промахами на фронте следуют ошибки во внешней и внутренней политике: коррупция, сокращение помощи Украине со стороны стран Запада, "затягивание гаек внутри страны", разрушение отношений с ближайшими соседями (он не назвал, какие именно страны имеет в виду, говоря о ближайших соседях).
Другой президент
Выход Арестович видит в перевыборах президента Украины. По его словам, такой шаг провел бы перезагрузку в стране, несмотря на опасения людей, нужно провести выборы.
Арестович был советником главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года. Пост он добровольно покинул после своих слов о том, на жилой дом в Днепропетровске 14 января 2023 года упала и разрушила его ракета, сбитая украинским комплексом ПВО. «Она взорвалась, когда упала», - заявил он.
Арестович вскоре после заявления извинился за свои слова и назвал их ошибкой. В Кремле тогда заявили, что обрушение части дома в Днепропетровске стало результатом работы ПВО Украины
В начале октября украинского политика объявило в розыск МВД России (причина неизвестна). В середине января бывший советник главы офиса президента Украины попал в базу украинского сайта «Миротворец». Экс-советника обвинили в дискредитации украинских властей.
Росфинмониторинг в мае 2023 года включил Арестовича в перечень террористов и экстремистов. В 2022 году за призывы к экстремизму в его отношении возбудили уголовные дела Генпрокуратуры ДНР и Белоруссии.
Анастасия Новикова