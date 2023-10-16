"Загнали ситуацию в стратегический тупик". Арестович назвал ошибки ВСУ и призвал сменить президента

Арестович назвал бои ВСУ за Бахмут стратегической ошибкой

ВСУ совершили на фронте две стратегические ошибки: сконцентрировались на боях за Бахмут (Артемовск) и не выстроили крупные фортификационные сооружения на всех участках обороны. Такое мнение высказал экс-советник офиса президента Украины Арестович. По его мнению, ВСУ оказались в тупике на фронте. Он также считает, что ситуацию могли бы изменить перевыборы президента страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Первая ошибка

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) назвал две главные ошибки ВСУ на поле боя, которые "загнали ситуацию в стратегический тупик".

Первая ошибка - это концентрация войск и техники ВСУ в боях за Бахмут.

"Ради мифа о "Фортеце Бахмут" было потрачено очень много войск, техники, ресурсов. Сначала на оборону на невыгодных рубежах, потом (и сегодня) на попытку взять груды щебня, оставшихся от Бахмута обратно. Этих войск сегодня не хватает на юге", - написал Арестович в своем Telegram-канале.

По мнению экс-советника офиса Зеленского, при прорыве на юге ВСУ получили бы стратегический успех в политическом, моральном и военном смысле. Он назвал такой исход катастрофой для Кремля.

При этом взятие Бахмута обратно, по словам Арестовича, не даст ничего, кроме скромного оперативно-тактического успеха.

Вторая ошибка

Отсутствие крупных оборонительных сооружений на всех участках поля боя, он назвал второй стратегической ошибкой ВСУ.

"Такие сооружения позволили бы резко поднять боевую устойчивость наших войск, нанести еще большие потери россиянам, снизили бы нагрузку на наши силы и позволили бы часть из них перенаправить на участки наступления", - написал Арестович.

Эти ошибки о распределении военных усилий, по мнению бывшего советника офиса Зеленского, допустило не военное руководство страны, а политическое. Он подчеркнул, что за промахами на фронте следуют ошибки во внешней и внутренней политике: коррупция, сокращение помощи Украине со стороны стран Запада, "затягивание гаек внутри страны", разрушение отношений с ближайшими соседями (он не назвал, какие именно страны имеет в виду, говоря о ближайших соседях).

"Теперь мы в тупике. Россияне не могут нас разгромить, мы не можем победить их", - отметил он, сказав, что для сдвига требуется резкое наращивание ресурсов, но такая возможность отсутствует.

Другой президент

Выход Арестович видит в перевыборах президента Украины. По его словам, такой шаг провел бы перезагрузку в стране, несмотря на опасения людей, нужно провести выборы.

"Наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Ждать от них адекватных решений, соответствующих обстановке, уже не приходится", - считает политик.

Арестович был советником главы офиса президента Украины с декабря 2020 года по январь 2023 года. Пост он добровольно покинул после своих слов о том, на жилой дом в Днепропетровске 14 января 2023 года упала и разрушила его ракета, сбитая украинским комплексом ПВО. «Она взорвалась, когда упала», - заявил он.

Арестович вскоре после заявления извинился за свои слова и назвал их ошибкой. В Кремле тогда заявили, что обрушение части дома в Днепропетровске стало результатом работы ПВО Украины

В начале октября украинского политика объявило в розыск МВД России (причина неизвестна). В середине января бывший советник главы офиса президента Украины попал в базу украинского сайта «Миротворец». Экс-советника обвинили в дискредитации украинских властей.

Росфинмониторинг в мае 2023 года включил Арестовича в перечень террористов и экстремистов. В 2022 году за призывы к экстремизму в его отношении возбудили уголовные дела Генпрокуратуры ДНР и Белоруссии.

Анастасия Новикова