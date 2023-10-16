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Военное обозрение

В американском министерстве обороны напомнили об уничтожении последних химических боеприпасов США

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Источник изображения: topwar.ru

Последние образцы американского химоружия были уничтожены летом 2023 года на принадлежащем военным заводе Blue Grass. Благодаря этому, Соединенные Штаты полностью выполнили свои обязательства по соблюдению Конвенции о химическом оружии, к которой присоединилось около 200 стран мира, в том числе Америка, сделав это в 1997 году.

Об этом в своем обращении к сотрудникам предприятия и политическим лидерам в ходе выступления в Резервном центре Вооруженных сил в Ричмонде (штат Кентукки) заявила помощник главы Пентагона по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблюм.

Таким образом, в американском министерстве обороны напомнили об уничтожении последних химических боеприпасов.

Этой вехой Соединенные Штаты укрепляют свою приверженность достижению мира, свободного от химоружия

- заявила госпожа Розенблюм.

Она сказала, что все причастные, от рабочих до высокопоставленных чиновников проявили себя в решении данной задачи как единая команда.

Потребовались усилия всех нас, чтобы пересечь черту, и мы сделали это

- воскликнула представитель Пентагона.

Она отметила, что теперь осталось лишь безопасно закрыть завод Blue Grass.

Источник изображения: topwar.ru

Собственно, говоря о полном уничтожении химоружия в США, следует лишь надеяться на американскую «кристальную честность», ведь механизмов проверить данную информацию Пентагона, увы, не существует. Как говорится, «джентльменам принято верить на слово».

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