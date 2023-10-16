Посол России заявил, что Гаага закрывает глаза при поставках F-16

Шульгин: Гаага закрывает глаза на затягивание конфликта при поставках F-16

ГААГА, 14 окт - РИА Новости. В Нидерландах "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям украинцев, заявил РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Гаага в течение нескольких недель направит в центр обучения украинских пилотов управлению F-16, который начнет работу в Румынии, 12-18 истребителей.

"Очевидно, что решение обучать пилотов является одним из первых шагов королевства на пути к передаче киевскому режиму своих истребителей. Такой шаг, как нам видится, позволит Гааге избавиться от устаревших F-16, причем за счет международных источников, в том числе Европейского фонда мира. При этом голландцы попросту "закрывают глаза" на то, что поставки самолетов киевскому режиму приведут лишь к затягиванию конфликта и еще большим страданиям украинского народа", - заявил Шульгин.

Что касается фактических сроков поставок Украине F-16, то этот процесс, по словам дипломата, займет немало времени, так как украинским пилотам нужно не только овладеть навыками обращения с западной техникой, "но и вначале выучить для этого английский язык".

"Более того, необходимо также подготовить технический персонал и обустроить инфраструктуру имеющихся на Украине аэродромов. Вполне вероятно, Киев сможет получить обещанную авиацию не раньше второй половины 2024 года", - считает российский посол.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.