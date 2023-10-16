Украину и НАТО напугала военная подготовка России к зиме

Al Khaleej: зимой атаки России нанесут Украине и НАТО еще больший ущерб

Украина и НАТО в панике, пишет Al Khaleej. Приближается зима, и Россия готова к продолжению боевых действий в условиях заморозков. А вот Киеву не позавидуешь: западная военная поддержка ослабевает из-за разочарования США и ЕС контрнаступлением ВСУ.

Владимир Зеленский и НАТО буквально одержимы ростом поставок оружия для ВСУ, чтобы они смогли противостоять российским силам грядущей зимой. Владимир Путин планирует "использовать зиму как оружие против Украины". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Зеленский впервые с начала СВО посетил штаб-квартиру НАТО и принял участие во встрече министров обороны альянса, чтобы получить еще большую военную поддержку. Он обеспокоен возможным прекращением поддержки Киева из-за истощения запасов оружия в западных странах. Зеленский также выразил обеспокоенность в связи с разногласиями в странах НАТО, касающимися продолжения этой поддержки, и ростом голосов, призывающих к ее прекращению. Украинский лидер опасается, что другие европейские страны поддержат этот вариант. "Визит в штаб-квартиру НАТО будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой", – заявил Зеленский.

Столтенберг – один из ярчайших сторонников увеличения военной и финансовой помощи Киеву. Он сказал: "Самое главное для нас – предоставить больше помощи Украине". Дания и Бельгия, по словам Столтенберга, согласились предоставить Украине истребители F-16. Германия выделит два миллиарда евро и отправит Киеву ЗРК "Патриот" и "Ирис-Т". Великобритания, в свою очередь, обязалась предоставить сто миллионов евро на средства противовоздушной обороны и минные тральщики. Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет помощи на 200 миллионов долларов, в который войдут средства ПВО, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Зеленский, отвечая на вопрос о том, ускорит ли эта поддержка окончание боевых действий, заявил: "ПВО – это значительная часть ответа на вопрос, когда закончится этот конфликт и закончится ли он справедливо для Украины. Мы должны выиграть зимнюю битву, и тогда мы сможем добиться победы".

Зеленский вместе с НАТО находится в панике относительно того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ​​военные планы, разработанные Министерством обороны РФ по "использованию зимы в качестве оружия" в рамках специальной военной операции. Российские войска уже получили более современное оружие и укрепили линии обороны, доказавшие эффективность в отражении украинских атак.

Саммит в Вильнюсе показал, насколько НАТО разочаровано контрнаступлением ВСУ, несмотря на оказанную ей масштабную военную поддержку. Когда представителя НАТО спросили, приведет ли эта поддержка к победе Киева, он ответил, что это зависит от дальнейших действий украинской армии. Это отражает состояние неопределенности, с одной стороны, и настойчивость НАТО в продолжении боевых действий любой ценой, несмотря на колоссальную нагрузку на блок и катастрофические последствия для Украины, с другой стороны.

Все ждут зимней битвы, которая еще больше углубит раны НАТО и Украины.