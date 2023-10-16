"Выдворят с Ближнего Востока". США призвали изменить подход к Израилю

As-Sabeel: поддержка Израиля грозит США выдворением с Ближнего Востока

По арабскому миру катится огромный снежный ком, если не настоящий огненный шар, пишет As-Sabeel. В регионе начинаются конфликты один за другим, и неизвестно, когда они закончатся. Тем временем США выразили поддержку Израилю. По мнению автора статьи, это станет фатальной ошибкой Вашингтона на Ближнем Востоке.

Снежный ком катится по всему арабскому миру. Неизвестно, какие события он "соберет" на своем пути, в каком направлении будет двигаться и где в конечном итоге осядет.

Вернуться к состоянию до 7 октября невозможно. Конфликт в регионе пошел по восходящей после того, как был подпитан Европой и Америкой, поддерживающих израильскую оккупацию Палестины в военном, экономическом и политическом отношении. Запад долгое время поощрял оккупантов продолжать совершать преступления на Западном берегу реки Иордан. И сегодня он дает добро на их зверства в секторе Газа без каких-либо ограничений и даже под защитой и присмотром американских авианосцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в заседании военного совета чрезвычайного правительства Израиля в четверг вечером в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галланта, депутатов Кнессета Бени Ганца и Гади Айзенкота. Последующие заявления министра обороны США Ллойдом Остином, озвученные во время его встречи с союзниками Америки по НАТО в Брюсселе, также были сделаны в поддержку нападения Израиля на сектор Газа. Это дает зеленый свет оккупационным силам Тель-Авива для начала жестоких нападений на сектор Газа, число жертв которых, как ожидается, превысит двадцать тысяч мучеников в течение следующих нескольких недель и месяцев.

Эскалация напряженности в нашем арабском мире нарастает как снежный ком, если не как настоящий огненный шар. Мы знаем, во что превратилась ситуация в Сахеле и африканском регионе Сахары, что привело к уничтожению французского влияния, начиная с Мали и Буркина-Фасо. Затем события распространились на Нигер, граждане которого настаивали на выводе французских войск и одновременно на отзыве французского посла из их страны. Неудача Парижа была результатом не одного неправильного шага или продуктом конкретной ситуации, а совокупности событий и настроений, которые вызвали гнев населения, выдворившему Францию из Африки. Такая же участь ожидает и Америку: ее отношения с южными странами уже давно испорчены.

Если США не отступят от своей политики в вопросе оккупации Палестины, их постигнет та же участь на Ближнем Востоке, что и Францию в Африке. Признаки краха американского влияния появились не в Палестине, а в Персидском заливе несколькими годами ранее. Это парадокс, на который раньше никто не обращал внимания, но это реальность, выраженная в соглашении ОПЕК+ и развивающихся отношениях с Китаем.

В заключение отметим, что американская позиция в отношении израильской агрессии в секторе Газа является началом важной фазы, во время которой влияние США в арабском регионе быстро ослабнет и исчезнет. Реакция Вашингтона была с привкусом поражения: явно читались негативные эмоции и раздражительность из-за неспобосности израильской военной и политической системы противостоять сопротивлению палестинского народа. Система, на которую Америка полагалась, чтобы восстановить свое подорванное влияние и сократить расходы, оказалась слабой и хрупкой. Это доказали события в секторе Газа. И это после того, как США и ЕС потратили на Израиль сотни миллиардов за последние семьдесят лет, но безрезультатно...

Автор: Хазим Ийяд