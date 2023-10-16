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РИА Новости

США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава

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Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patriot
Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Источник изображения: © AP Photo / Shizuo Kambayashi

NHK: США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава

ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии, а также на северном острове Хоккайдо для отработки обороны удаленных островов, сообщил телеканал NHK.

Маневры с участием сухопутных сил самообороны Японии и морской пехоты США продлятся до конца месяца с участием 6400 человек. Церемония начала учений прошла в городе Кумамото.

"Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ.

Командующий 3-й группой тылового обслуживания морской пехоты США Адам Чалкли отметил, что "важно укреплять наши связи, так как нам доверена защита государства".

В ходе учений американские военные впервые будут развернуты на острове Исигаки на Окинаве, расположенном по соседству с Тайванем, и вместе с японскими силами самообороны отработают ситуацию приближения морских и воздушных судов противника к юго-западным удаленным островам Нансэй.

В ходе учений впервые состоятся полеты конвертопланов Osprey сил самообороны Японии над Окинавой. На острове Хоккайдо пройдут стрельбы с использованием боевых патронов. Как отмечает телеканал, учения проходят с учетом возрастающей активности Китая.

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Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
Военные учения
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