Войти
Военное обозрение

«Валькирия»: американская армия заказывает 300-киловаттное лазерное оружие

249
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Разработанная в рамках армейской программы создания прототипов лазера высокой энергии (IFPC-HEL) и получившая название «Валькирия» система может генерировать импульсы мощностью до 300 кВт. Она была разработана для защиты американских войск от приближающихся беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Мощность «Валькирии» в 300 кВт значительно превышает мощность другого лазерного оружия в арсенале армии США. Для сравнения, армейская система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия DE M-SHORAD, установленная на автомобиле Stryker, получившая название «Guardian», достигает мощности 50 кВт. Хотя, даже этого было достаточно, чтобы противостоять приближающимся беспилотникам, вертолетам, а также ракетам.

Ещё один представитель этого класса вооружения - высокоэнергетический лазер американских ВМС со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения HELIOS, в настоящее время установлен на борту нескольких эсминцев класса «Арли Берк». Он генерирует мощность около 60 кВт, чего достаточно, чтобы вывести из строя небольшие морские суда, но маловато, чтобы прожечь носовые обтекатели приближающихся крылатых ракет.

Lockheed Martin поставит армии четыре системы «Валькирия» по новому контракту. Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, за август 2023 года служба планирует получить эти системы в третьем квартале 2025 года.

С практической точки зрения, «Валькирия» будет обеспечивать защиту американских войск от различных угроз с воздуха.

«Валькирия» загружена в тяжелый тактический грузовик повышенной проходимости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Stryker
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.10.2021
Луч на все случаи
30.12.2020
Лучи смерти все мощнее
17.01.2020
"Защитить бумажник": Boeing создал лазерную пушку
19.04.2016
Новые разработки американской системы ПРО закончатся тем же, чем и СОИ
14.02.2012
Пентагон запросил 179 миллиардов долларов на модернизацию
02.02.2011
Пентагон умерил аппетит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники