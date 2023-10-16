«Валькирия»: американская армия заказывает 300-киловаттное лазерное оружие

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Разработанная в рамках армейской программы создания прототипов лазера высокой энергии (IFPC-HEL) и получившая название «Валькирия» система может генерировать импульсы мощностью до 300 кВт. Она была разработана для защиты американских войск от приближающихся беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Мощность «Валькирии» в 300 кВт значительно превышает мощность другого лазерного оружия в арсенале армии США. Для сравнения, армейская система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия DE M-SHORAD, установленная на автомобиле Stryker, получившая название «Guardian», достигает мощности 50 кВт. Хотя, даже этого было достаточно, чтобы противостоять приближающимся беспилотникам, вертолетам, а также ракетам.

Ещё один представитель этого класса вооружения - высокоэнергетический лазер американских ВМС со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения HELIOS, в настоящее время установлен на борту нескольких эсминцев класса «Арли Берк». Он генерирует мощность около 60 кВт, чего достаточно, чтобы вывести из строя небольшие морские суда, но маловато, чтобы прожечь носовые обтекатели приближающихся крылатых ракет.

Lockheed Martin поставит армии четыре системы «Валькирия» по новому контракту. Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, за август 2023 года служба планирует получить эти системы в третьем квартале 2025 года.

С практической точки зрения, «Валькирия» будет обеспечивать защиту американских войск от различных угроз с воздуха.

«Валькирия» загружена в тяжелый тактический грузовик повышенной проходимости.