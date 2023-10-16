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ТАСС

Глава банка JP Morgan предупредил инвесторов о самом опасном времени за десятилетия

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Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон
Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Джейми Даймон считает, что ситуация вокруг Украины, а также атака боевиков ХАМАС на Израиль могут "иметь далеко идущие последствия последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений"

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут оказать влияние на мировую экономику в долгосрочной перспективе, текущая ситуация может быть самой опасной за последние десятилетия. Об этом предупредил инвесторов глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон.

В его заявлении, которое сопровождает опубликованную отчетность кредитной организации за третий квартал, говорится, что ситуация вокруг Украины, а также атака боевиков ХАМАС на Израиль могут "иметь далеко идущие последствия последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений".

"Возможно, это самое опасное время в мире за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим организацию к широкому спектру вариантов развития событий, чтобы быть в состоянии оказывать услуги клиентам вне зависимости от ситуации", - подчеркнул глава банка.

"Мы проводим по сотне стресс-тестов в неделю", - сказал Даймон в интервью телекомпании CNN. "Обычно геополитические изменения проявляют приводят к глубокой рецессии или мягкой рецессии. <...>. И то, что рынки хорошо себя чувствуют, еще не повод говорить о том, что они будут хорошо себя чувствовать и дальше", - добавил он.

Даймон отметил, что его больше беспокоят последствия ситуация в сфере геополитики, чем в экономике. По его оценке, "потребители и предприятия США в целом остаются здоровыми [в экономическом плане]". 

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Израиль
США
Украина
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