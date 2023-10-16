Матвиенко заявила, что Россия высоко ценит позицию Омана по ситуации вокруг Украины

Председатель Совета Федерации отметила, что отношения между Россией и Оманом развиваются последовательно, имеют долгую историю, дружбу и взаимопонимание и товарооборот между странами постоянно растет

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Россия высоко ценит взвешенную позицию Омана по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Государственного совета Султаната Оман Абдельмаликом бен Абдаллой бен Али аль-Халили, которая прошла в кулуарах парламентского саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели.

"Мы ценим взвешенную позицию Омана по ситуации вокруг Украины. Думаю, что, как и на другие страны, на Оман оказывается давление с тем, чтобы он включился в русофобскую, антироссийскую политику. Но Султанат Оман демонстрирует свою суверенность, независимость, взвешенную и независимую внешнюю политику, что мы также очень ценим", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что отношения между Россией и Оманом развиваются последовательно, имеют долгую историю, дружбу и взаимопонимание и товарооборот между странами постоянно растет. "Объем взаимного товарооборота у нас вырос за первые полгода - с января по июль этого года - в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в 2,6 раза и достиг $255 млн. Но, конечно, потенциал у нас гораздо больше", - добавила председатель Совета Федерации.

Матвиенко указала, что российская сторона рада открытию регулярного авиасообщения между двумя странами, которое позволило активизировать деловые контакты, туристические и культурные обмены.

"Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом обмене для граждан с обычными паспортами. Безусловно, это еще больше увеличило бы количество граждан, посещающих Оман из России и из Омана Россию", - отметила Матвиенко. Она добавила, что проект такого соглашения был ранее отправлен оманской стороне, но пока ответ не получен, и попросила аль-Халили содействовать ускорению рассмотрения и подписания такого соглашения. "Россия готова к безвизовому обмену с Оманом", - указала Матвиенко.