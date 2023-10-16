Госсекретарь США прогнозирует вероятность скорого вторжения Азербайджана в Армению

Источник изображения: topwar.ru

Азербайджан скоро может предпринять вторжение на территорию Армении. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с группой конгрессменов и сенаторов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По утверждению издания, Блинкен считает, будто бы азербайджанская армия нападет на южные области Армении уже в ближайшие недели. Вероятно, целью данной операции станет обеспечение контроля над маршрутом, ведущим в Нахичевань. Этот маршрут пролегает через Сюникскую область Армении, которую в Азербайджане называют Зангезуром.

В настоящее время Азербайджан вынужден осуществлять транспортное сообщение с Нахичеванью через территорию Ирана. Разумеется, это не устраивает азербайджанские власти. Если Баку обеспечит коридор через Сюникскую область, то сможет соприкоснуться с Турцией через Нахичевань напрямую.

Источник изображения: topwar.ru

Многие эксперты также прогнозируют, что Зангезур может стать новой «горячей точкой» в Закавказье, хотя официально Баку пока не предъявляет Еревану территориальные претензии.

Напомним, что Армения юридически все еще является членом ОДКБ, поэтому России так или иначе придется реагировать, если азербайджанские войска вторгнутся уже на признанную на международном уровне территорию Армении. Ведь Сюникская область – это не Карабах, который частью Азербайджана признал сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, а территория, которая признается армянской на международном уровне.