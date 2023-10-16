Валенса: в Польше возможна гражданская война, потому что меня не слушали

Лех Валенса — фигура времен первых "цветных революций", напоминает Point. Человек "из-под сохи" (вырос в деревне), в 1980-е этот электрик казался "пролетарской альтернативой" лояльной Москве ПНР. Но был ли рабочий вожак самостоятелен? В интервью он бузит по мелочам, но в целом агитирует за либеральную "Гражданскую коалицию".

15 октября в Польше — исторические, "ключевые" выборы. Бывший профсоюзный лидер из Гданьска, про которого говорят, будто это он "сверг коммуну" в Польше, рассказывает о сдвиге Польши в сторону "иллиберализма" и о своих взглядах на Украину. Слово — Леху Валенсе.

Список друзей Леха: там и папа римский, там и Далай-лама

Лех Валенса носит символы своих убеждений на груди, так, как другие носят свои медали. На его рубашке знакомое сочетание: слева, у сердца, — кроваво-красный логотип основанного им независимого профсоюза "Солидарность", потом украинский флаг и золотая медаль с ликом Святой Богородицы. Справа — слово "Конституция", вышитое большими буквами красного и белого цветов, то есть национальных "колоров" Польши. Логотип, созданный в 2017 году в знак протеста против первых реформ консервативной партии "Право и справедливость", направленных на ограничение независимости судебной власти. Реформы эти предприняты консервативной партией "Право и справедливость", находящейся у власти с 2015 года.

Поскольку он самый известный из ныне живущих поляков в мире (Валенса и все жители Гданьска не устают это повторять), для Валенсы сшили десятки таких вот одинаковых рубашек и футболок. Это своего рода униформа, которую Валенса носит, когда встречается со знаменитыми людьми (у него в друзьях Далай-лама, а королевская чета Кейт и Уильяма тоже сочла нужным поприветствовать его, когда приехала в Гданьск). Ту же рубашку Валенса одевает, когда идет на демонстрации проевропейской оппозиции. Лех Валенса, которому 29 сентября исполнилось 80 лет, постарел, но в душе остается революционером.

Как работает 80-летний "рабочий вожак"

Офис Леха Валенсы находится на втором этаже Центра европейской солидарности, красивого ультрасовременного здания, по форме напоминающего ржавый стальной корпус корабля. Центр является одним из главных мест сбора оппозиции. Его директор Базил Керски, несмотря ни на что, пропагандирует демократические ценности. Несколько выставок рассказывают об истории профсоюза "Солидарность". Школьные группы рассматривают черно-белые фотографии мира, который исчез задолго до их рождения. Молодые поляки узнают, что усатый мужчина, выступающий перед рабочими судостроительных верфей, является настоящим инициатором падения Берлинской стены и демонтажа "железного занавеса".

Выходя из лифта, вы попадаете в другую вселенную. В кабинете "президента", как его здесь все называют (он был главой государства с 1990 по 1995 год), время остановилось. Старомодная мебель, ковер, комнатные растения. Лех Валенса сидит за длинным столом. Сварливый, почти сердитый. Его усы покрылись сединой. На стене портреты его кумиров: Папы Иоанна Павла II, маршала Пилсудского, главы "возрожденной" ультраправой Польши после Первой мировой войны. А еще репродукция "Тайной вечерм" кисти Леонардо да Винчи в ее современной версии, где мы видим Валенсу в виде Христа со своими "апостолами" из "Солидарности".

Но о ностальгии речи не идет. Лех Валенса не любит говорить о прошлом: "Меня интересует будущее".

По его словам, молодые люди должны брать эстафету и высказывать идеи. "Я сделал все, что мог. Скоро я отправлюсь в вечность".

Он громко смеется после слов о смерти. Объясняет: прежде, чем уйти, он все же хочет найти время, чтобы "прагматично" поразмыслить о состоянии бушующего вокруг него мира. Каков его взгляд на ситуацию в стране накануне выборов 15 октября? Неужели нелиберальные реформы партии власти угрожают свободе и демократии, за которые он так упорно боролся?

Валенса против "Права и справедливости"

По мнению Леха Валенсы "непонятно, что делать с демагогами, популистами и схемами, которые они используют для консолидации своей власти".

"Что делать со странами, которые больше не знают тормозов? Мы находимся в промежуточной зоне. Мы свергли старый коммунистический мир, но нам пока не удалось установить новый порядок. Нам предстоит пройти этот этап. Я хотел бы быть пророком. Сможем ли мы сделать хорошие предложения по решению проблем или оставим поле открытым для демагогов? Мы живем во времена хаоса, но мы сталкиваемся с серьезными проблемами не в первый раз".

Он делает паузу, но потом высказывает надежду, что проблемы будут решены. "В древнем Египте умные люди уже умели возводить пирамиды", — зачем-то говорит он.

По мнению этого пожилого мужчины с боевым настроем, недостаточно отдать свой голос за демократа. "Мы должны работать над тем, чтобы люди снова начали верить в демократию. Просто раздавать деньги, чтобы заставить людей поверить в политическую систему, — это не демократия. Однако таково реальное положение дел в Польше". Намек на обширную социальную программу, разработанную партией "Право и справедливость" для поддержки деревень, пенсионеров и бедных слоев населения. Либералы и Валенса в эту программу не верят.

"Европейцы" против "антиевропейцев". Гражданская война?

Беспокоится ли он о своей стране? Его веселое лицо помрачнело. Во время каждой мирной демонстрации нынешнее правительство направляет вооруженных полицейских. Велик риск неправильной реакции или эскалации. "Ситуация серьезная. Я не исключаю возможности гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что будет применено оружие. И такой бунт грозит не только Польше", по словам Леха Валенсы.

Конфликт, развязанный на Украине, потряс Леха Валенсу, который, будучи президентом, вел переговоры с Борисом Ельциным об уходе Красной Армии из Польши. Сегодня он сожалеет, что не смог выполнить свою миссию в рамках второго президентского срока. Его президентство не оправдало ожиданий. Он не был переизбран. "Если бы мы не вступили в НАТО и Евросоюз, мы бы сегодня оказались в такой же ситуации, как Украина. Именно по этой причине Польша оказывает помощь Украине. Мы прекрасно понимаем, что украинцы платят цену, которую могли бы заплатить и мы. В то время моим самым большим желанием было, чтобы Украина и Белоруссия также вступили в ЕС. Я подготавливал почву, проводя многочисленные консультации. Я уверен, что у меня получилось бы. Но я проиграл выборы".

Хотя у него нет чудодейственного рецепта для прекращения войны, Лех Валенса верит в солидарность и силу убеждений.

Лех Валенса любит подшучивать над собой и придумывать истории. Не так давно, смеется он, за его голову назначили цену: 5 миллионов рублей. "После того, что я только что сказал, ставки могут вырасти".

Автор: Паскаль Юг (Pascal Hugues)

Комментарии читателей:

chicago51

Самое лучшее, что мы о нем можем сказать, это то, что он не поддерживает Туска. Хотя должен бы: тот критикует нынешний режим, а нынешний режим рассказал, что Валенса сотрудничал со спецслужбами времен коммунистической Польской Народной Республики. В его интервью чувствуется бунтарский дух, но против ЕС он бунтовать не хочет. Зато нынешние правительства Польши и Венгрии не хотят, чтобы ЕС влезал в их дела, как он это делает у нас. Будем надеяться, что они сохранят их сегодняшнюю свободу. Ту свободу, которую мы, французы, потеряли.

berrygood

"Я не исключаю возможности гражданской войны в Польше". При таком темпе развития событий придется иметь дело с войной в США, затем возможно, и в Польше, почему бы и нет. Украина близко, а российская диктатура слишком импульсивный...