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РИА Новости

Финляндия увеличит производство боеприпасов

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

МО Финляндии: страна увеличит производство боеприпасов

ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Правительство Финляндии совместно с частным бизнесом планирует увеличить производство боеприпасов, сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat, опубликованном в субботу.

"Цель - дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путем сотрудничества государства и промышленности", - заявил он.

На эти цели также можно получить деньги из фондов, созданных ЕС, ожидается, что финское правительство примет решение о финансировании в ближайшее время, уточняет издание.

"Речь идет не о сотнях миллионов евро для государства, а о десятках миллионов", - уточнил Хяккянен.

Министр уверен, что проект вызовет интерес у бизнеса, "поскольку торговля боеприпасами вряд ли прекратится в ближайшие годы".

"Необходимость наращивания оборонной промышленности - это не дело одного года или двух лет, а долгосрочный проект", - сказал он, объяснив это тем, что "российская угроза быстро не исчезнет".

Финляндия стала 31-й страной НАТО 4 апреля 2023 года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и североатлантического альянса и достигает 1340 километров.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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Финляндия
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