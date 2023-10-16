Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно

Ларри Джонсон пояснил, что в начало очереди за оказанием военной помощи переместился Израиль, поскольку произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Вашингтон не справится с необходимостью одновременно оказывать военную помощь Украине и Израилю, и именно Израиль скорее всего переместится на первый план. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-подкаста Judging Freedom.

"Я посмеялся над заявлением [главы Пентагона Ллойда] Остина о том, что мы можем сражаться на два фронта. Мы не можем справиться даже с одним фронтом на Украине. Они не могут снабдить Украину боеприпасами калибра 155 мм, оружия, которое можно будет поставить Украине, не существует, и оно не может быть произведено в ближайшее время", - сказал он.

Джонсон пояснил, что в начало очереди за оказанием военной помощи переместился Израиль, поскольку произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что американское правительство продолжит поддерживать Израиль "так же, как поддерживает Украину".