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ТАСС

Университет Решетнева в Красноярске планирует запустить на орбиту четыре спутника

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Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный.
Источник изображения: РИА Новости

Запуск осуществят с космодрома Восточный в конце 2024 года

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Сразу четыре космических спутника, разработанных учеными Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, будут запущены на орбиту с космодрома Восточный в конце 2024 года для изучения разработанной технологии межспутникового интернета. Об этом ТАСС сообщил заместитель заведующего научно-производственной лаборатории "Малые космические аппараты" Университета Решетнева Дмитрий Зуев.

"Мы планируем в конце 2024 года запустить с космодрома Восточный семейство космических аппаратов в рамках миссии ReshUCube-3. Это будут четыре космических аппарата, которые смогут на орбите общаться друг с другом и самоорганизовываться для выполнения целей космической миссии", - сообщил Зуев.

По словам Зуева, семейство спутников поможет в разработке технологии межспутникового интернета. "Мы живем в 21 веке, но при этом 70% планеты вообще без связи - сотовой, интернета и т. д. Связь возможна только с помощью спутников. С помощью нашей технологии интегрированной космической сети, которую протестирует семейство спутников ReshUCube-3, возможно сделать более эффективные спутниковые группировки и тогда даже самые отдаленные территории смогут получить высокого качества интернет, интернет вещей, связь", - пояснил эксперт.

Работу над созданием семейства спутников ReshUCube-3 ученые вели больше года. Уже созданы макеты четырех аппаратов, которые отправятся на орбиту.

Космические аппараты создаются лабораторией в Университете Решетнева в рамках программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям и при поддержке благотворительного Фонда им. Хазрета Совмена.

Об университете

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработкой в сфере космических технологий, спутникостроения, лесовосстановления.

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