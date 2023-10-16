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ТАСС

ФРГ поставила Украине еще четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206

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Вездеход Bandvagn 206
Вездеход Bandvagn 206.
Источник изображения: CC0 / Public Domain /

Берлин также отправил Киеву 82 терминала спутниковой связи, 4 машины пограничной службы, 50 датчиков дронов, несколько прицепов и полуприцепов

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 100 тыс. аптечек. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 82 терминала спутниковой связи, 4 машины пограничной службы, 50 датчиков дронов, несколько прицепов и полуприцепов, а также 27 477 рюкзаков.

Во вторник Минобороны ФРГ сообщило о предоставлении Украине в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него вошли дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM & SLS, а также три самоходные установки Gepard. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €22 млрд. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
SLS
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