ФРГ поставила Украине еще четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206

Берлин также отправил Киеву 82 терминала спутниковой связи, 4 машины пограничной службы, 50 датчиков дронов, несколько прицепов и полуприцепов

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 100 тыс. аптечек. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 82 терминала спутниковой связи, 4 машины пограничной службы, 50 датчиков дронов, несколько прицепов и полуприцепов, а также 27 477 рюкзаков.

Во вторник Минобороны ФРГ сообщило о предоставлении Украине в преддверии зимы нового пакета помощи объемом €1 млрд. В него вошли дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM & SLS, а также три самоходные установки Gepard. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €22 млрд.