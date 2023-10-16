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ТАСС

Стартовый комплекс Байконура, с которого улетал Гагарин, превратится в музей

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Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Как уточнили в Роскосмосе, это необходимо для сохранения исторического наследия и для расширения привлекательности туристической зоны Байконура

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Площадка № 1 ("Гагаринский старт") может стать музейным комплексом с размещением там образцов неэксплуатируемой космической техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкорпорацией "Роскосмос" предложено казахстанской стороне вывести "Гагаринский старт" из аренды и создать на его базе музейный комплекс с размещением в качестве экспонатов реальных образцов (макетов) космической техники, находящихся на космодроме Байконур и не имеющих перспектив дальнейшего использования по целевому назначению", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, это необходимо для сохранения исторического наследия и для расширения привлекательности туристической зоны Байконура. Вопрос рассмотрели на девятом заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", которое прошло 6-8 сентября в Астане.

"Проработка вопроса о порядке организации работ по созданию на базе "Гагаринского" старта музейного комплекса поручена заинтересованным государственным органам Республики Казахстан (министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерство финансов, министерство туризма и спорта)", - рассказали в Роскосмосе.

Сейчас, уточнили в пресс-службе, стартовый комплекс является государственной собственностью Казахстана и до 2050 года арендуется правительством Российской Федерации.

"Гагаринский старт"

Площадка № 1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее запускали первый искусственный спутник Земли, а также корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Сейчас пуски со стартового комплекса не производят. В ноябре 2021 года РФ, Казахстан и ОАЭ подписали заявление о заинтересованности в космических проектах, в том числе модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре. Стартовый комплекс предполагалось модернизировать под пуски ракет-носителей "Союз-2". Позже министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщал, что Казахстан и РФ займутся поиском другого инвестора для проекта модернизации, если ОАЭ затянут с принятием решения по этому вопросу. 

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Байконур
Союз-2 РН
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