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ТАСС

Подоляк заявил, что Украина ищет способы наладить производство дальнобойных ракет

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам советника главы офиса президента Украины, стране в месяц нужно будет применять от 100 до 300 дальнобойных ракет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Киев ищет инвестиции, чтобы перевести экспериментальное производство дальнобойных ракет на промышленные объемы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он утверждал, что Киев располагает опытными образцами ракет, дальность полета которых достигает 1 тыс. км. "На разных уровнях идут переговорные процессы. Я думаю, что <...> будут инвестированы деньги, которые позволят нам получить не просто экспериментальные партии тех же ракет, а позволят получить промышленный объем ракет, то есть тот объем, который действительно влияет на позиции или положение на линии фронта", - сказал Подоляк в эфире украинского телеканала "Дом".

По его словам, Украине в месяц нужно будет применять от 100 до 300 дальнобойных ракет. Подоляк также выразил надежду на то, что Киев сможет привлечь инвестиции в производство дронов.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев применил дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило. На следующий день секретарь Совбеза Алексей Данилов признал, что Украина начала разрабатывать дальнобойное оружие еще с марта 2020 года в соответствии с поручением Зеленского. 

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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