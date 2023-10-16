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ТАСС

Ракета-носитель с межпланетной станцией Psyche стартовала к одноименному астероиду

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Ракета-носителя Falcon Heavy c межпланетной автоматической станцией Psyche
Ракета-носителя Falcon Heavy c межпланетной автоматической станцией Psyche.
Источник изображения: USA TODAY NETWORK via Reuters Connect

Станция, согласно планам NASA, должна достигнуть астероида в июле 2029 года, после чего в течение двух лет изучать небесное тело, диаметр которого составляет порядка 280 км

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX осуществили запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с межпланетной автоматической станцией Psyche к одноименному астероиду.

Старт состоялся с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) в 10:19 по местному времени (17:19 мск). Запуск был запланирован на 12 октября, однако его пришлось перенести на сутки из-за непогоды.

Станция Psyche, согласно планам NASA, должна достигнуть астероида в июле 2029 года, после чего в течение двух лет изучать небесное тело, диаметр которого составляет порядка 280 км. Для этого у аппарата размером с небольшой фургон есть магнитометр, спектрометр нейтронного и гамма-излучения. Специалисты полагают, что астероид состоит в основном из металла.

Астероид Психея был открыт 17 марта 1852 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом и назван в честь Психеи, олицетворения души в древнегреческой мифологии. Его орбита проходит в 2,6 астрономической единицы от Солнца. 

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США
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NASA
SpaceX
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Falcon РН
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