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ТАСС

В Бразилии заявили, что поставляемое на Украину оружие может оказаться в руках террористов

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Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

Заместитель постоянного представителя Бразилии при ООН Норберто Моретти считает, что это станет в долгосрочной перспективе фактором нестабильности

ООН, 13 октября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Поставляемое на Украину оружие спустя какое-то время может оказаться в руках террористических организаций, что станет в долгосрочной перспективе фактором нестабильности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Бразилии при ООН Норберто Моретти.

"Массовые поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликтов создают серьезные риски для мира и безопасности <...>, спустя годы после приостановки боевых действий оружие, использованное в конфликтах, может по-прежнему причинять вред мирному населению или попасть в руки преступных или террористических организаций, что станет долгосрочным фактором нестабильности", - сказал дипломат на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Ранее газета The Washington Post информировала, что массово поставляемые на Украину из США вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов или в другие зоны конфликтов. Как отмечало издание, "остается неясным, способен ли Вашингтон отслеживать мощные вооружения по мере их поступления" на Украину. В материале эту страну называют крупным "центром контрабанды оружия", которое в течение многих лет отправляли в различные зоны конфликтов. По оценке газеты, "беспрецедентный приток вооружений вызвал опасения, что часть техники может попасть в руки противников Запада или появиться в течение последующих десятилетий в отдаленных конфликтах".

Посол России в США Анатолий Антонов ранее предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Как отмечал дипломат, Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности. 

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