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ТАСС

Белый дом попросил Конгресс о помощи Украине, указывая на "серьезность ситуации"

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Белый дом, подсвеченный цветами флага ЛГБТ в Вашингтоне
Белый дом, подсвеченный цветами флага ЛГБТ в Вашингтоне.
Источник изображения: © AFP 2022 / MOLLY RILEY

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что исполнительная ветвь власти США рассчитывает направить законодательной официальный запрос на выделение Украине и Израилю дополнительной крупной помощи на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Американская администрация просит Конгресс США о выделении Киеву новой крупной финансовой помощи, указывая на "серьезность ситуации" на Украине. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он сообщил, что специалисты СНБ проводят в пятницу встречи с руководством Конгресса, убеждая их поддержать запрос на выделение дополнительной военной помощи Украине и Израилю из федерального бюджета США. "Могу сказать, что Совет национальной безопасности [Белого дома] проводит брифинги с ключевыми лидерами [Конгресса] на [Капитолийском] холме по вопросу об этой ситуации, серьезности этой ситуации в Израиле и на Украине. Речь идет о части нашего регулярного взаимодействия с членами Конгресса. Это происходит сегодня", - отметил Кирби.

"Мы хотим, - сказал представитель Белого дома, - чтобы они [американские законодатели], оценивая наш запрос о дополнительном финансировании, имели его контекст". "Поэтому сегодня там [на Капитолийском холме] есть команда из СНБ, проводящая брифинги для членов Конгресса именно по данному вопросу", - подчеркнул Кирби.

Сотрудник СНБ подтвердил, что исполнительная ветвь власти США рассчитывает направить законодательной официальный запрос на выделение Украине и Израилю дополнительной крупной помощи на следующей неделе. "Мы пытаемся продвинуть это вперед на следующей неделе или около того", - уточнил Кирби.

"Как я вам ранее и говорил, время не на нашей стороне. Взлетная полоса тут тянуться вечно не будет - не только в плане операций "на земле" в Израиле и на Украине, но и нашей способности оказывать военную помощь обоим партнерам. У нас имеются существующие полномочия, существующие ассигнования в обоих случаях. Однако с учетом темпов расходования [этой военной помощи] и способности Министерства обороны США возобновлять [запасы оружия и военной техники] нам действительно необходимо дополнительное финансирование. Поэтому мы учитываем время", - признал сотрудник СНБ.

Вашингтонская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако целый ряд американских законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи с Украины на Израиль. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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