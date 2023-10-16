Небензя прокомментировал обвинения Украины о якобы передаче Россией оружия ХАМАС

По словам постпреда РФ при ООН, оружие на Ближний Восток попадает по коррупционным схемам именно с Украины

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Утверждения Киева о том, что РФ якобы передавала оружие движению ХАМАС, являются подтверждением поговорки "на воре и шапка горит", так как оружие на Ближний Восток попадает по коррупционным схемам именно с Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Показательно, что на днях израильский премьер [Биньямин] Нетаньяху заявил, что переданное Западом на Украину оружие появилось у границ Израиля еще летом 2023 года. Сам факт попадания оружия с Украины на Ближний Восток через хорошо известные коррупционные схемы еще в понедельник в этом зале, по сути, подтвердил представитель киевского режима, инициативно попытавшись свалить ответственность за это на Россию, но на воре, как известно, и шапка горит", - сказал он на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

"Формально отрицая сообщения израильских военных об обнаружении боеприпасов с отметкой воинской части ВСУ, дислоцированной в городе Мукачево Закарпатской области, Служба безопасности Украины на следующий же день провела в городе Мукачево обыски, произвела серию арестов. Комментарии, как говорится, излишни. Не удивимся, если оружие с Украины всплывет еще в каких-то других горячих точках", - констатировал глава российского диппредставительства.

Помимо этого, Небензя также отметил, что западные страны "пытаются всячески "замотать" все громче звучащие от общественных кругов их стран вопросы о том, как поступает погрязшая в коррупции Украина с передаваемыми ей гигантскими объемами оружия". "Между тем проявляется все больше свидетельств о том, что контроль за его дальнейшей судьбой после попадания в руки Киева слабый или отсутствует вовсе, - сказал он. - Масштабы коррупции на военных поставках на Украине просто зашкаливают".