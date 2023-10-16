Небензя считает, что украинское контраступление можно считать законченным

Войска РФ перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, сообщил постпред России при ООН

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска перешли к активным боевым действиям по всему фронту, и украинское контрнаступление можно считать завершенным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным", - сказал он на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Небензя добавил, что киевский режим кроме десятков тысяч погибших мобилизованных им новобранцев, а также сотнями единиц уничтоженной западной техники "ничем похвастаться не может". "Однако наши западные коллеги вместо того, чтобы положить конец этой бойне, продолжают подбрасывать ему оружие, словно наркотик наркоману. Тем самым продлевая его агонию. Их задача руками Украины нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни", - резюмировал он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.