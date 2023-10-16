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ТАСС

Нидерланды дополнительно поставят Украине ракеты для ЗРК Patriot

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Источник изображения: AP Photo/ Peter Dejong

По мнению и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Россия попытается нанести как можно больше ущерба Украине зимой

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов дополнительно поставит Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи в Одессе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его мнению, Россия попытается нанести как можно больше ущерба Украине этой зимой. Поэтому, заявил Рютте, "Нидерланды поставят дополнительно ракеты для ЗРК Patriot", чтобы Украина могла "защититься от российских авиаударов".

Кроме того, Нидерланды "помогут Украине приобрести патрульные катера, чтобы обеспечить безопасность морских маршрутов для экспорта зерна", добавил и.о. премьера. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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