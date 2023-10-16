Россия и Китай обсудили ход размещения наземных станций ГЛОНАСС и Beidou

Глава российской госкорпорации Юрий Борисов отметил успехи Китая, которому удалось в короткие сроки развернуть и начать эксплуатацию своей навигационной системы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российско-китайская комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств обсудила ход размещения наземных измерительных станций систем ГЛОНАСС и Beidou. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня прошло первое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. <…> В ходе заседания стороны также обсудили ход размещения наземных измерительных станций ГЛОНАСС и Beidou", - говорится в сообщении госкорпорации.

В своем приветственном слове глава госкорпорации Юрий Борисов отметил успехи Китая, которому удалось в короткие сроки развернуть и начать эксплуатацию навигационной системы Beidou. "Одновременное использование двух систем - ГЛОНАСС и Beidou - повышает точность и надежность навигации, поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по системам ГЛОНАСС и Beidou, совместному применению и развитию навигационных технологий, используемых обеими системами", - привели в пресс-службе слова Борисова.

Он отметил, что создание подкомиссии придало импульс развитию российско-китайского сотрудничества, и добавил, что основные направления сотрудничества в области спутниковой навигации определены российско-китайской дорожной картой сотрудничества до 2025 года.