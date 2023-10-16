Войти
ТАСС

Россия и Китай обсудили ход размещения наземных станций ГЛОНАСС и Beidou

225
0
0
Спутник навигационной системы Beidou
Спутник навигационной системы Beidou.
Источник изображения: CGTV / YouTube

Глава российской госкорпорации Юрий Борисов отметил успехи Китая, которому удалось в короткие сроки развернуть и начать эксплуатацию своей навигационной системы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российско-китайская комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительств обсудила ход размещения наземных измерительных станций систем ГЛОНАСС и Beidou. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня прошло первое заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. <…> В ходе заседания стороны также обсудили ход размещения наземных измерительных станций ГЛОНАСС и Beidou", - говорится в сообщении госкорпорации.

В своем приветственном слове глава госкорпорации Юрий Борисов отметил успехи Китая, которому удалось в короткие сроки развернуть и начать эксплуатацию навигационной системы Beidou. "Одновременное использование двух систем - ГЛОНАСС и Beidou - повышает точность и надежность навигации, поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по системам ГЛОНАСС и Beidou, совместному применению и развитию навигационных технологий, используемых обеими системами", - привели в пресс-службе слова Борисова.

Он отметил, что создание подкомиссии придало импульс развитию российско-китайского сотрудничества, и добавил, что основные направления сотрудничества в области спутниковой навигации определены российско-китайской дорожной картой сотрудничества до 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
28.07.2023
Африка усилит российские возможности в космосе
19.06.2023
Россия и Китай обсуждают роль каждой страны в построении лунной станции
18.01.2023
Итоги космической деятельности России в 2022 году
08.10.2020
Зарубежные фирмы прекращают поставки микроэлектроники и запчастей для самолетов в РФ
11.02.2019
Роскосмос намерен потратить 636 тыс. рублей на круглосуточный мониторинг российских СМИ
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники