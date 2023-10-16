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РИА Новости

Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Путин: все лидеры СНГ согласились с необходимостью создать общую систему ПВО

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин.

"Это очень важное мероприятие - создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о создании совместной системы ПВО в СНГ.

Он подчеркнул, что вопрос не просто в подписании документа, а в создании этой системы на деле. "Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея ввиду тот опыт, который мы приобретаем в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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