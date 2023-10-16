Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным

Путин: все лидеры СНГ согласились с необходимостью создать общую систему ПВО

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин.

"Это очень важное мероприятие - создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о создании совместной системы ПВО в СНГ.

Он подчеркнул, что вопрос не просто в подписании документа, а в создании этой системы на деле. "Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея ввиду тот опыт, который мы приобретаем в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Путин.