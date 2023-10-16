Путин заявил, что не удивится продаже украинцами оружия в Россию

Они "продают все что угодно", отметил президент РФ

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его не удивит продажа украинцами оружия в Россию, потому что они "продают все что угодно".

Беседуя с журналистами, глава государства указал на то, что в середине 1990-х годов во время войны на Кавказе были зафиксированы случаи продажи российского оружия противоположной стороне. "К сожалению, это было. Беда, трагедия, но это было. То же самое сегодня происходит на Украине", - сказал президент.

"[Украинцы] продают все что угодно. Все, что можно продать. Все продают. Если оружие продается - продают оружие. Тем более что это продают не в Россию. Хотя, если и в Россию будут продавать, я не удивлюсь ничему, не шучу", - добавил он.

"А уж на рынки международные - через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - сказал Путин, пояснив при этом, что черный рынок устроен таким образом, что те, кто хотят купить оружие, находят его, даже через третьи или четвертые руки. "Ничего здесь необычного нет", - подытожил российский лидер.