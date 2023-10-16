Войти
РИА Новости

В Кремле рассказали о сотрудничестве со странами СНГ по биобезопасности

199
0
0
Вход в лабораторию предприятия центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Вход в лабораторию предприятия центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Песков: РФ развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ, США ведут неоднозначную деятельность в этой сфере, это требует внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не самая транспарентная область в плане опубличивания информации, но это чрезвычайно важная сфера взаимодействия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о содержании подписанного накануне Россией и Киргизией меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности.

"Мы развиваем отношения в области безопасности со всеми странами на пространстве СНГ. Речь идет о совместном анализе ситуации, выявлении угроз и разработке купирования этих угроз. Мы знаем, что достаточно неоднозначная деятельность ведется в этой области США", - отметил он.

По словам Пескова, российские военные неоднократно предоставляют достаточно детальную информацию на этот счет.

"Поэтому это требует большого внимания. Кроме того, помимо этой неоднозначной деятельности ряда стран, мы просто существуем в очень динамично развивающемся мире с точки зрения биоугроз, и здесь трудно переоценить важность такого сотрудничества", - подчеркнул он.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
США
Похожие новости
09.10.2023
Блоковый подход Запада устарел. Россия и Китай предлагают альтернативу
17.04.2023
Антинатовская ШОС поставит на тирании США крест
29.11.2021
Александр Стерник: ни у кого нет монополии на отношения со странами Центральной Азии
11.05.2021
WSJ узнала о планах США перебросить войска из Афганистана ближе к РФ
27.08.2014
В зоне особого влияния
05.11.2013
Новые плацдармы российской обороны
19.03.2012
Военный бюджет Узбекистана в 20 раз превышает военный бюджет Таджикистана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники