В Кремле рассказали о сотрудничестве со странами СНГ по биобезопасности

Песков: РФ развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия развивает сотрудничество по биобезопасности со всем СНГ, США ведут неоднозначную деятельность в этой сфере, это требует внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не самая транспарентная область в плане опубличивания информации, но это чрезвычайно важная сфера взаимодействия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о содержании подписанного накануне Россией и Киргизией меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности.

"Мы развиваем отношения в области безопасности со всеми странами на пространстве СНГ. Речь идет о совместном анализе ситуации, выявлении угроз и разработке купирования этих угроз. Мы знаем, что достаточно неоднозначная деятельность ведется в этой области США", - отметил он.

По словам Пескова, российские военные неоднократно предоставляют достаточно детальную информацию на этот счет.

"Поэтому это требует большого внимания. Кроме того, помимо этой неоднозначной деятельности ряда стран, мы просто существуем в очень динамично развивающемся мире с точки зрения биоугроз, и здесь трудно переоценить важность такого сотрудничества", - подчеркнул он.