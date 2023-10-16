ВС Швеции приступили к планированию замены переданных Украине ББМ CV-9040

ЦАМТО, 13 октября. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 11 октября объявило о подписании с компанией BAE Systems Hagglunds AB контракта на разработку предварительного плана закупки ББМ, предназначенных для замены ранее переданных ВС Украины.

Стоимость контракта составляет 36 млн. шведских крон (3,3 млн. долл.). Соглашение является первым шагом в определении конфигурации и графика поставки новых боевых машин, которые заменят БМП CV-9040, переданные Швецией ВС Украины. Целью соглашения является выполнение проекта в сроки, которые позволят разместить заказ на серийное производство CV-9035 Mk.3C в начале 2024 года.

Предварительное планирование позволит спланировать производство и размещать заказы на комплектующие с длительными сроками изготовления. Таким образом, подготовка к производству может осуществляться параллельно с переговорами по условиям контракта на новые боевые машины.

Как заявил руководитель направления техники сухопутных войск в FMV Йонас Лоцне, это позволит приступить к серийному производству немедленно после подписания контракта на поставку. Таким образом, будет обеспечена оперативная замена переданной Украине техники, что позволит в короткие сроки восстановить боеспособность вооруженных сил.

Как подтвердил Jane's Defence Weekly источник в ВС Швеции, основным вооружением новых шведских БМП будет 35-мм, а не 40-мм автоматическая пушка, которой сейчас оснащены бронемашины ВС Швеции. Башня БМП будет основана на проекте башни, устанавливаемой в рамках модернизации бронемашин CV-90 ВС Нидерландов. В конфигурации будет много общих элементов, однако имеются различия в ряде подсистем. Также, вероятно, новые CV-90 получат резиновые гусеницы и ряд современных элементов, разработанных для других заказчиков.