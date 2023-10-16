Разработанный специально для авиакрыла УДК L400 Anadolu беспилотник BayraktarTB3 начал наземные испытания

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Турецкая компания Baykar начала наземные испытания нового ударного беспилотника BayraktarTB3, разработанного специально для турецкого флота. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в одной из запрещенных в России соцсетей.

Новейший беспилотник BayraktarTB3 начал пробежки, подробности испытаний не приводятся, лишь отмечается, что первое ходовое испытание было завершено успешно. Данный беспилотник был разработан специально для универсального десантного корабля L 400 Anadolu, поэтому имеет складывающиеся крылья и способен взлетать и садиться на палубу УДК.

BayraktarTB3 успешно завершил первое ходовое испытание

- говорится в сообщении компании.

В отличие от BayraktarTB2, у BayraktarTB3 слегка измененный вид и увеличенные габариты, а также новый турбодизельный авиационный двигатель. Крылья складные. Максимальный взлетный вес - 1450 кг, полезная нагрузка - 280 кг. Заявленное нахождение в воздухе - 50 часов.

О том, что BayraktarTB3 войдет в авиакрыло УДК L 400 Anadolu, стало известно в начале 2021 года. Корабль должен был стать первым турецким УДК - носителем американских истребителей пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако произошедшие события лишили Турцию американских самолетов, поэтому место F-35B займут специально разработанные для УДК беспилотники BayraktarTB3 и Bayraktar Kizilelma (MIUS). Вертолетная группа должна включать 12 вертолетов NH-90. Также в прошлом году заявлялось о планах разработки палубной версии турецкого реактивного учебно-боевого самолета TAI Hürjet.

О сроках принятия BayraktarTB3 на вооружение турецкого флота пока ничего не сообщается.