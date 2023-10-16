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ЦАМТО

Антидроновое ружье и ударный БЛА представили российские миротворцы на выставке учения ОДКБ в Киргизии

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Комплекс "Гарпун-3"
Комплекс "Гарпун-3".
Источник изображения: Максим Богодвид/РИА "Новости"

ЦАМТО, 13 октября. Российские миротворцы ЦВО впервые представили ручной комплекс противодействия БЛА "Гарпун-3" и ударный беспилотник квадрокоптерного типа "Муравей" на выставке в рамках учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" в Киргизии.

Современный российский комплекс противодействия БЛА "Гарпун-3" предназначен для пресечения использования бытовых беспилотников путем постановки помех в диапазонах частот каналов управления и навигации.

Ударный мультироторный квадрокоптер "Муравей" предназначен для оказания огневого воздействия на объекты противника путем сброса боеприпасов типа ВОГ-25 с хвостовиком стабилизации полета. Он способен нести до 12 кг полезной нагрузки на дистанцию около 7000 м. Для крепления боевой части "Муравей" оборудован барабаном, обеспечивающим удобное заряжание дрона.

Кроме того, российские миротворцы представили на выставке радиостанции "Азарт" и "Гранит", пистолет Ярыгина, специальные и малогабаритные самозарядные пистолеты, автоматы Ак-12 и Ак-74М, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок-01", "Дрогун-8" и "Поле-21".

ВС Киргизии представили медицинский бронеавтомобиль "Линза", мобильный комплекс РЭБ "Поле-21", автотопливозаправщик АТМ-7 и грузовой бронеавтомобиль ГАЗ-66 МБ.

Совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" прошло на полигоне Эдельвейс в Киргизии с 9 по 13 октября. В нем принимали участие национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего на учение было привлечено около 1500 военнослужащих, более 200 ед. бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-24, самолеты Су-25, Су-30 и Ил-76, беспилотная авиация и боевые катера, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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