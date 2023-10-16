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Интерфакс-АВН

Путин заявил о готовности содействовать Армении и Азербайджану в подписании мирного договора, предложил Москву для переговоров

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Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru

Бишкек. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном и может предоставить свою площадку для переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы поставить окончательную точку в этом застарелом конфликте (армяно-азербайджанском, - "ИФ"). Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам всемерное содействие в этом, в частности, согласны в организации в Москве переговоров", - сказал Путин на заседании Совета глав СНГ в Бишкеке в пятницу.

Глава государства отметил при этом, что переговоры могут проходить в любом формате.

"Для начала, если потребуется, в формате министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении, и, конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран", - подчеркнул Путин.

Он заметил при этом: "Выбор всегда за соответствующей страной, мы готовы создать необходимые условия для этой работы".

Президент РФ сообщил также, что в ходе проведенной накануне встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были обсуждены вопросы карабахского урегулирования и в целом армяно-азербайджанского конфликта.

"Как известно, в течение последних трех лет российская сторона предпринимала значительные усилия для прекращения боевых действий и недопущения эскалации. При нашем содействии был подготовлен соответствующий трехсторонний документ. И все это время в трехстороннем формате - Россия, Азербайджан, Армения - велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами - Баку и Ереваном", - отметил Путин.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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