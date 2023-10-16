"Дело в Крымском мосте". Вот почему Берлин отказал Киеву в ракетах Taurus

Politico: Берлин отказался поставлять Киеву Taurus из-за особенностей взрывателя

Германия отказывается поставлять Taurus на Украину из-за особенностей ее взрывателя, пишет Politico. Она способна разрушать многослойные цели. И делает это лучше, чем британская Storm Shadow. В Берлине опасаются, что Киев применит ее для удара по Крымскому мосту.

Ажиотаж из-за Taurus связан с ее взрывателем, который делает эту ракету "убийцей мостов".

Берлин– Британия и Франция поставили на Украину мощные крылатые ракеты, однако Германия не хочет следовать их примеру.

Колебания немецкого канцлера Олафа Шольца вызывают гнев в Киеве, но у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности.

Человеку несведущему может показаться, что разница между англо-французской и немецкой ракетами незначительная. Пуски обеих осуществляются с истребителей, обе имеют длину около пяти метров и весят почти одинаково: Storm Shadow/SCALP 1300 килограммов, а Taurus 1400 килограммов. Дальность у них около 500 километров, и боевые части очень похожи: у Storm Shadow/SCALP она весит 450 килограммов, а у Taurus 461 килограмм.

Выступая в среду в Брюсселе на министерском заседании НАТО, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин не станет поставлять на Украину эти ракеты.

Почему же в Германии эта история вызвала такую шумиху?

Все дело во взрывателе, рассказал аспирант Университета Осло и специалист по ракетам Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann), изучивший устройства, при помощи которых производится подрыв боевой части в Storm Shadow/SCALP и Taurus.

Для подрыва боеголовки Storm Shadow/SCALP используется так называемая многорежимная система срабатывания взрывателя (MAFIS). В этой ракете задержка по времени между столкновением с целью и подрывом боевой части устанавливается вручную. Поэтому ей трудно уничтожать сложные объекты, такие как мосты, ведь боеголовка должна вначале пройти через довольно тонкое дорожное покрытие, и только после этого она столкнется со своей реальной целью – бетонной подушкой, скрепляющей всю конструкцию.

В ракете Taurus эта проблема решена. Ее боевая часть MEPHISTO оснащена взрывателем PIMPF (программируемый многоцелевой взрыватель с элементами искусственного интеллекта), который распознает слои разного материала и пустоты, и способен более эффективно подрывать многослойные и заглубленные цели.

"По этой причине одна ракета, оснащенная распознающим пустоты и считающим слои взрывателем, может наносить такой ущерб, какой ранее могли нанести две и более точно сброшенные бомбы", – написал Хоффман. Он добавил, что, если Украина получит ракету Taurus, она легко сможет нанести эффективный удар по Крымскому мосту.

Для Киева это исключительно важная цель. Он несколько раз пытался разрушить этот мост – он имеет большое значение для российской логистики и удержания контроля над Крымом.

Но именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus. Недавно он заявил, что, если Украина применит немецкую ракету для разрушения моста, это станет "эскалацией военных действий". По словам Шольца, обязанность канцлера – обеспечить, чтобы "Германия не стала участницей конфликта".

Прочие тревоги

Но не только это вызывает беспокойство в Берлине.

В обеих ракетах используется система навигации по эталону ландшафта, которая позволяет им сохранять траекторию без поддержки GPS. Берлин обеспокоен тем, что Германии придется вводить в систему наведения ракеты топографические данные подлета к целям.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель (Gustav C. Gressel) сказал: "Для пуска Taurus Украине понадобится больше геоданных, чем для применения Storm Shadow". Он добавил, что "на обучение украинских солдат уйдет больше времени, потому что у немецких ракет конструкция сложнее".

По словам Гресселя, Киев может применять ракеты Taurus без присутствия немецких военнослужащих. "Техники из MBDA Germany [фирма, сконструировавшая ракету] могут поехать на Украину для обучения украинцев эксплуатации и обслуживанию Taurus, либо же украинцев можно обучать в Германии".

Однако Хоффман не согласен, что помощь Украине в составлении карт приведет к эскалации. По его словам, большая часть топографических данных, необходимых для системы навигации по эталону ландшафта, находится в открытом доступе.

А еще Германию беспокоит то, что Taurus может попасть в руки к русским.

Если Париж и Лондон уже начали работу по созданию ракеты на замену Storm Shadow/SCALP, то Германия намерена использовать Taurus до середины века. Вместо того, чтобы разрабатывать альтернативу, немцы намерены провести модернизацию в середине срока службы ракеты. Они не собираются менять "железо", однако хотят "усовершенствовать интеграцию GPS и обновить программное обеспечение в целях улучшения характеристик", сказал Хоффман.

А пока Taurus является единственным "в распоряжении Германии реальным средством для нанесения ударов по объектам в глубине обороны", сказал Грессель.

Правительство и министерство обороны опасаются, что русские "ознакомятся с Taurus и научатся противостоять ей", заявил Грессель. "Или еще хуже, ракета может упасть, не взорвавшись. И тогда русские начнут раскрывать ее технологии и создавать копии", – отметил он.

Ракета Taurus создавалась специально для борьбы с российскими системами ПВО, такими как "Панцирь" и С-400. Поэтому она вызывает особый интерес у российских военных. Они очень хотят заполучить образец.

Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться. Соединенные Штаты уже поставили на Украину небольшое количество тактических баллистических ракет ATACMS. Германия ранее заявляла, что не станет принимать решение по Taurus, пока США не отправят свои ракеты.

Старшие законодатели в комитете бундестага по вопросам обороны и высокопоставленные руководители из Социал-демократической партии Германии призывают Шольца "немедленно" изменить свою позицию.

Автор статьи: Калеб Ларсон (Caleb Larson)