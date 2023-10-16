Турция успешно испытала беспилотник BayraktarTB3

Турция успешно завершила первое ходовое испытание беспилотника BayraktarTB3

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Первое ходовое испытание турецкого беспилотного летательного аппарата BayraktarTB3, способного совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, успешно завершен, говорится в сообщении компании Baykar в соцсети Х.

Ранее производители сообщали, что Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой. Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.

"BayraktarTB3 успешно завершил первое ходовое испытание", - говорится в сообщении компании.