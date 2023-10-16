В России оценили уничтожение морских дронов вертолетами Ка-27, Ка-29 и Ми-8

Российские вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8 могут эффективно уничтожать украинские морские дроны. Такую оценку «Известиям» привел военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, вертолет может подолгу находиться в воздухе, а поиск целей он осуществляет при помощи радиолокационной станции (РЛС). «Самолет этого сделать не сможет, ему придется разворачиваться, а это потеря времени и, возможно, и самого безэкипажного катера. Вооружение, установленное на вертолетах, позволяет быстро уничтожать дроны», — считает специалист.

С Болтенковым согласился военный эксперт Василий Дандыкин. «Использование вертолетов — лучший вариант. Вертолет в несколько раз быстрее дрона — всегда может его догнать», — сказал специалист.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщили, что вертолетные отряды в составе Военно-морского флота России займутся поиском и уничтожением полупогружных морских дронов.

В состав подразделений войдут вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже прошли обучение и заступили на боевое дежурство в акватории Черного моря.