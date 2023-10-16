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Военное обозрение

«Хребты на козырьках схожи с концепцией MRAP»: в западной прессе изучают защитный навес на российских танках

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Источник изображения: topwar.ru

Участвующие в зоне СВО подразделения российской армии, начиная с текущего года, постоянно пополняются танками Т-90М и Т-72Б3М, которые оснащены заводскими навесами, предназначенными для защиты башни от атак сверху, в первую очередь с воздуха со стороны беспилотников.

Данная конструкция является ответом на растущие угрозы на украинском поле боя от БПЛА, FPV-дронов [вид от первого лица] и барражирующих боеприпасов

- отмечается в издании Army Recognition.

Так называемые «козырьки» привлекают внимание западных обозревателей, пытающихся изучить их специфическую конструкцию. В частности, вопросы вызывает ребристая форма стальных панелей, установленных в верхней части защитной конструкции.

«Козырек» имеет уникальное волнистое металлическое покрытие. Хотя точное назначение этих чередующихся хребтов остается предметом спекуляций, возможно, что эта конструкция может быть особенно эффективной против мин, запускаемых с беспилотников. Эта концепция схожа с v-образными корпусами машин MRAP

- полагают в западной прессе.

Имеются в виду бронемашины с повышенной противоминной защитой, технология которых базируется на V-образном корпусе со стороны днища. Данный профиль позволяет уменьшить поражающий эффект мины за счет отклонения взрывного действия фугаса в боковом направлении.

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Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
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