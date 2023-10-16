«Хребты на козырьках схожи с концепцией MRAP»: в западной прессе изучают защитный навес на российских танках

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Участвующие в зоне СВО подразделения российской армии, начиная с текущего года, постоянно пополняются танками Т-90М и Т-72Б3М, которые оснащены заводскими навесами, предназначенными для защиты башни от атак сверху, в первую очередь с воздуха со стороны беспилотников.
- отмечается в издании Army Recognition.
Так называемые «козырьки» привлекают внимание западных обозревателей, пытающихся изучить их специфическую конструкцию. В частности, вопросы вызывает ребристая форма стальных панелей, установленных в верхней части защитной конструкции.
- полагают в западной прессе.
Имеются в виду бронемашины с повышенной противоминной защитой, технология которых базируется на V-образном корпусе со стороны днища. Данный профиль позволяет уменьшить поражающий эффект мины за счет отклонения взрывного действия фугаса в боковом направлении.