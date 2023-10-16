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"Ему нет равных". Названа уникальная особенность Су-57

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Катаев

Су-57 выделяется среди истребителей пятого поколения не только совершенно уникальным спектром использования в реальных боевых действиях, но и дальностью поражения и широким арсеналом ракет дальнего действия, пишет MWM. Он единственный из всех подобных самолетов участвовал в боях "воздух – воздух".

Поступивший на вооружение ВВС России в декабре 2020 года истребитель пятого поколения Су-57 отличается от аналогов самой философией конструкции, в том числе значительным превосходством в огневой мощи.

Одно из главных препятствий для самолетов пятого поколения и их боевых характеристик — это ограниченный боекомплект из-за необходимости нести все боеприпасы во внутренних отсеках, чтобы сохранить необходимое радиолокационное сечение, обеспечивающее малозаметность. Американский F-22 и китайский J-20 могут нести по шесть ракет "воздух – воздух" большой дальности — AIM-120C/D и PL-15 соответственно — и еще две ракеты малой дальности, итого восемь. Легкий F-35 значительно более стеснен и несет всего четыре ракеты (лишь половину ракетной нагрузки F-22), и он все равно будет вооружен хуже более крупного двухмоторного истребителя в силу ограниченного размера его оружейных отсеков, хотя предпринимаются усилия по их увеличению.

Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет Р-77М большой дальности в уникальных тандемных отсеках и еще две ракеты меньшего объема и малой дальности в небольших отсеках под корнями крыльев, подобно F-22 и J-20. Однако Су-57 выделяется тем, что может нести не только ракеты "воздух – воздух" гораздо большей дальности, чем аналоги-невидимки, но и крылатые ракеты также большой дальности — и уже проделывал это в реальных боевых операциях.

Основу вооружения Су-57 составляют ракеты "воздух – воздух" Р-77М и Р-37М. Последняя, как сообщается, с 2022 года широко применяется в боях против украинских целей — с большим успехом. А возможность использования Р-37М — одна из самых выдающихся особенностей Су-57 на фоне конкурентов этого поколения: ракета обеспечивает дальность поражения в 400 км. Это позволяет ему поражать самолеты противника на расстоянии минимум вдвое большем, чем F-22, F-35 или J-20. Ракета также заметно быстрее (6 Маха) и несет значительно бóльшую боеголовку (61 кг) по сравнению с китайским PL-15 или американским AIM-120D. При этом она гораздо больше и тяжелее, а это означает, что каждый истребитель может взять на борт лишь четыре штуки.

Р-37 разрабатывалась как основное вооружение перехватчика МиГ-31 — на сегодняшний день это крупнейший боевой самолет для операций "воздух – воздух" в мире. В настоящее время разрабатывается более миниатюрная версия ракеты для Су-57 по программе "Изделие 810". По некоторым данным, "Изделие 810" уже находится на вооружении и успешно применялось на Украине. Дальность поражения ввоздушном бою позволяет Су-57 угрожать ключевым средствам поддержки противника, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также бомбардировщики, с огромного расстояния. А в сочетании с незаметностью это еще и создает значительную неопределенность в отношении районов, где эти истребители могут действовать безнаказанно. Другие ракеты для истребителя, в том числе оптимизированная для поражения малозаметных целей, пока что находятся в стадии разработки.

Российский истребитель-невидимка также выделяется разнообразием применяемого оружия класса "воздух – земля" и дальностью его действия. Его основной тип крылатых ракет — Х-59МК2, оптимизированный для нейтрализации небольших защищенных целей на расстояниях близких к 300 км. Ракета использует боеголовку заглубляющегося типа массой 320 кг, но может быть оснащена и кассетной боевой частью меньшего размера, предназначенной для поражения целей на большей площади. Альтернативные боеголовки могут иметь и более мощный боевой блок. Ракета дозвуковая, что обеспечивает ей значительную дальность при относительно скромных размерах, и прошла боевые испытания как в Сирии, так и на Украине.

Таким образом Су-57 не только единственный из истребителей своего поколения, который участвовал в боях "воздух – воздух", но уникален еще и тем, что выполнял ударные задачи против крупного государственного противника и наносил точные загоризонтные удары. Дальность поражения в 300 км особо ценна из-за того, что по незаметности Су-57 уступает J-20 или F-35. Это позволяет ему поражать цели глубоко в тылу, не приближаясь слишком близко к ПВО противника. Его арсенал также насчитывает противорадиационную ракету Х-58УШКЭ, предназначенную для нейтрализации радиолокационных объектов и систем ПВО противника, более легкую крылатую ракету Х-38 (их можно взять на борт в большем количестве, но при меньшей дальности действия), а также баллистическую ракету Х-47М2, которая также прошла широкие боевые испытания на Украине при запуске с других самолетов.

Таким образом Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только совершенно уникальной широтой использования в реальных боевых действиях (причем это были преимущественно высокоинтенсивные бои против государственного противника с мощными вооруженными силами), но и дальностью поражения и широким арсеналом ракет дальнего действия.

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