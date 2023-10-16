"Почти гиперзвуковой робот". Военный эксперт об огневой мощи Су-57

Военный эксперт Корнев перечислил преимущества Су-57 над зарубежными аналогами

Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи и опыту боевого применения, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал публикацию.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет Military Watch.

Одним из главных преимуществ Су-57 является возможность использовать ракету Р-37М, что позволяет самолету поражать воздушные цели на расстоянии вдвое больше, чем его американские и китайские аналоги, отмечает издание.

"Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", – пишет издание.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал публикацию.

"Это самолеты со сниженной радиолокационной заметностью, с внутренним отсеком вооружений. Кроме этого, Су-57 обладает традиционной для российских самолетов сверхманевренностью, он может совершать высший пилотаж такого уровня, который не доступен никому в мире. И да, Су-57 является носителем самых разных ракет, одна из которых – уникальная ракета Р-37М "воздух – воздух" с дальностью действия до трехсот километров. Максимальная дальность американских ракет AMRAAM или китайских самых продвинутых аналогов – 150–160 километров. А здесь – 300 километров, и ракета является, если можно так выразиться, почти гиперзвуковым роботом, она автономно наводится на цель. Истребитель Су-57 производится серийно, состоит на вооружении ВКС России. На данный момент, судя по всему, сформирована уже как минимум одна эскадрилья серийных машин. Есть информация, что эти самолеты уже применялись в ходе специальной военной операции", – сказал Дмитрий Корнев.