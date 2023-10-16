"Почти гиперзвуковой робот". Военный эксперт об огневой мощи Су-57

Военный эксперт Корнев перечислил преимущества Су-57 над зарубежными аналогами
Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи и опыту боевого применения, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал публикацию.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет Military Watch.
Одним из главных преимуществ Су-57 является возможность использовать ракету Р-37М, что позволяет самолету поражать воздушные цели на расстоянии вдвое больше, чем его американские и китайские аналоги, отмечает издание.
"Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", – пишет издание.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал публикацию.