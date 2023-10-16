ШОС и ЕС обсудили кооперацию в антитеррористической борьбе

РАТС: ШОС и ЕС обсудили консолидацию в противодействии новым вызовам и угрозам

ТАШКЕНТ, 13 окт – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Евросоюз отмечают важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам, сообщает пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев встретился в Ташкенте со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам обеспечения безопасности. Отметили важность консолидации международных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам", - говорится в сообщении на сайте РАТС.

В исполкоме РАТС и ЕС высоко оценивают установление и развитие двусторонних контактов в интересах безопасности и стабильности в регионах ответственности ШОС и ЕС, добавили в пресс-службе.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.