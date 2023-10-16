Российские военные продемонстрировали работу установки Партизан

По словам военнослужащего с позывным Череп, для ее создания использовались элементы РСЗО "Град"

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 октября. /ТАСС/. Переносная реактивная пусковая установка с условным названием "Партизан" помогает военнослужащим соединений группировки войск "Днепр" обнаруживать и уничтожать артиллерию Вооруженных сил Украины на правом берегу в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС с передовых позиций.

"Ее преимущество в мобильности и скрытности, можно работать абсолютно с любых позиций. Время подготовки - всего 1,5 минуты. Противник не успевает навестись и "накрыть" нас, мы очень быстро меняем позицию. Тем самым создаем ложную видимость артиллерии, противник начинает "работать" по нам своей артиллерией, тем самым выдавая свои позиции. Наша артиллерия их уничтожает", - рассказал военнослужащий с позывным Череп.

Он уточнил, что для создания установки "Партизан" использовались элементы РСЗО "Град".

Российские бойцы продемонстрировали работу "Партизана", уничтожив украинский наблюдательный пункт на правом берегу Днепра одним выстрелом установки.