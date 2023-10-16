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РИА Новости

В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

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Учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали на территории Белоруссии
Учения ОДКБ "Боевое братство — 2023" стартовали на территории Белоруссии.
Источник изображения: © Фото : ОДКБ/Telegram

МО Киргизии: закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. В Киргизии в пятницу прошла активная фаза учений стран ОДКБ "Нерушимое братство-2023", сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики.

"Тринадцатого октября 2023 года на базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" министерства обороны Кыргызской Республики прошла активная фаза совместного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2023", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе учений были отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

"Целями проведения совместного учения "Нерушимое братство-2023" ставились: получение командирами практики в организации операции по поддержанию мира и управлении подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ, совершенствование полевой выучки личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий, укрепление взаимоотношений и сотрудничества между государствами-членами ОДКБ, а также дальнейшее совершенствование боевой подготовки национальных контингентов государств-членов ОДКБ при выполнении поставленных задач в ходе миротворческой операции", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе учений отработаны несколько тактических эпизодов – переброска средствами транспортной авиации воинских контингентов в назначенные районы, формирование колонн и совершение марша на автомобильной и бронетанковой технике, ведение разведки маршрута движения, разминирование самодельных взрывных устройств, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, выполнение задач по охране важных государственных и военных объектов.

"В рамках учения также были проведены практические действия по несению службы на контрольно-пропускных пунктах (блокпостах), порядку досмотра транспортных средств, патрулированию, оказанию первой помощи беженцам. Отрабатывались действия по сопровождению колонн с гуманитарной помощью, охране важных объектов инфраструктуры, блокированию и досмотру населенного пункта, штурму здания, содействию в оказании гуманитарной помощи", - добавили в минобороны.

По данным ведомства, в учениях приняли участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана общей численностью около 1500 военнослужащих и более 200 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники. Также была задействована военно-транспортная, истребительная и армейская авиация, морские суда и беспилотные летательные аппараты.

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